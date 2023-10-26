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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitirmişti! Bülent Şakrak yeni imajıyla gündem oldu! Bakın kime benzetildi

26.10.2023 08:53 | Son Güncelleme:
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Son olarak Maviye Sürgün dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Bülent Şakrak, geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini noktalamıştı. Boşanmanın ardından imaj tazeleyen Bülent Şakrak'ın son haline yorum yağdı.

Evliliklerindeki krizi atlatamayan ve terapinin de sonuç vermediği ilişki sonrası Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti ayrılık kararı aldı. 2015 yılında dünyaevine giren ünlü çift Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Ödemiş Adliyesi'nde görülen boşanma davası, sadece 15 dakika sürdü.

Boşanmanın ardından imaj tazeleyen Bülent Şakrak sakallarına veda etti. Şakrak'ın yeni imajı sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bülent Şakrak 1

Şakrak yeni tarzını; "Bizde laf yok, hep icraat. Al sana tüysüz Şakrak. Daha önce belirttim taşkınlık istemiyorum" notu ile paylaştı.

Bülent Şakrak 2

Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok yakışmış', 'Çiçek gibi olmuşsun', 'Eliniz yüzünüz açılmış', 'Daha çok Fatih Ürek sanki' gibi yorumlar yapıldı.

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci evlilik

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