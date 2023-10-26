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Network, Flo, L'Oréal Paris... Modadan kişisel bakıma ünlü markalarda büyük fırsat

25.10.2023 16:28 | Son Güncelleme:
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İhtiyaç listenizdeki ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olma fırsatı geldi! Spor giyimden klasik giyime, cilt bakımdan kozmetiğe, ayakkabıdan aksesuarlara ünlü markalarda kaçırılmayacak fırsatlar başladı. Yeni sezonun en göz alıcı ürünlerine indirimli fiyatlar sahip olup bütçenizi korumak isterseniz yazımızı okumaya devam edin.

Network, Flo, L'Oréal Paris... Modadan kişisel bakıma ünlü markalarda büyük fırsat

İpekyol, Flo, L'Oréal Paris, Network, Estee Lauder ve dahası! Modadan kişisel bakıma en sevilen markalarda indirimler, indirimlere ek çok al az öde ve kupon fırsatları başladı! İpekyol'un şık tasarımlı, L'Oréal Paris'in güzellik sırlarıyla dolu ürünlerini, Flo'nun en trend ayakkabılarını, Network'ün modern ve stil sahibi parçalarını ve çok daha fazlasını indirimli fiyatlarla satın almak isterseniz acele etmelisiniz. İndirimdeki markaları sizin için seçtik. İşte detaylar!

1. İpekyol Uğurlu Günler indirimleri başladı! %50'ye varan indirimi kaçırmayın

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Türkiye'nin önde gelen moda markalarından İpekyol, kadınların ihtiyaçlarına yönelik şık, modern ve yüksek kaliteli giyim ürünleriyle dikkat çekiyor. Markanın ürün yelpazesinde giyim, aksesuar, ayakkabı ve çanta gibi çok çeşitli ürünler yer alıyor. İpekyol, modern ve trendlere uygun tasarımlarıyla kadınların günlük hayattan özel günlerine kadar birçok farklı stil ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Her daim şık görünmek isteyenlere hitap eden İpekyol ürünleriyle tarzınızı güçlendirmeye ne dersiniz?

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2. L'Oréal Paris'te çok al az öde ve kupon fırsatı

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Dünyanın en büyük kozmetik markalarından biri olan L'Oréal Paris; makyaj, cilt bakımı, saç bakımı, saç boyası ve parfüm gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip. Özellikle makyaj ürünleri konusunda uzmanlaşan marka; kullanıcılarına fondötenden allığa, fardan maskaraya, rujdan eyelinerlara ve hatta makyaj fırçalarına kadar çok çeşitli makyaj ürünleri sunar. Cilt bakımı alanında ise temizleyici, tonik, nemlendirici, serum, maske gibi her ihtiyaca uygun ürünleri bulunur. Cilt bakımı ürünleri, farklı cilt tipleri ve cilt ihtiyaçlarına yönelik olarak formülize edilir. Anti-aging, leke giderici, aydınlatıcı ve nemlendirici özelliklere sahip ürünlerle cilde genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırmayı hedefler.

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3. Fossil, Versace, Diesel ve dahası! Dünyaca ünlü saatlerde büyük indirim

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Kimileri için zamanı gösteren kimileri için kombinlere hava katan kimileri içinse hem havalı olmanın hem de zamanı yakalamanın anahtarı, kol saatleri işlevselliğiyle öne çıkıyor. Ancak her şeyden önce kaliteli bir saat kombinlerin havasını ikiye katlıyor, göz alıcı bir görünüme kavuşmaya yardımcı oluyor. Siz de sade şıklıktan hoşlananlardansanız ve tek bir aksesuarla güçlü bir tarz yaratmak istiyorsanız dünyaca ünlü markaların saatlerini koleksiyonunda bulunduran Saat&Saat markasına bir göz atabilirsiniz. Üstelik seçili saatlerde kaçırılmayacak indirimler de mevcut!

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4. Her zaman şık olmak isteyenlere! Network'te 5000 TL'ye 1000 TL indirim

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Yüksek kaliteli moda ürünleriyle hem kadınların hem de erkeklerin stil sahibi görünmesine yardımcı olan Network, moda tutkunlarının favori markaları arasında yer alıyor. Trendlere uygun, özgün tasarımlı ve şık ürünleriyle öne çıkan marka, estetik görünümün yanı sıra dayanıklılık ve konfora da önem veriyor. "Bir kez alayım, uzun yıllar benimle olsun!" diyenlerin beklentilerini karşılayan Network ürünleriyle tanışmaya ne dersiniz?

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5. Estée Lauder'da indirimlere ek kupon fırsatı

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Estée Lauder, mükemmelliğe ve kaliteye olan bağlılığı ile tanınıyor ve kozmetik endüstrisinde öncü bir konumda yer alıyor. Güzellik ve bakım konularında yenilikçi ve etkili ürünler sunma misyonuna sahip olan markanın ürünleri uzun süre kalıcı, kısa sürede etki sunan, profesyonel kalitede. Bu da kullanıcıların markadan övgüyle söz etmesini sağlıyor. Cilt bakımına ve makyaja önem verenlerdenseniz Estee Lauder ürünlerine bayılacağınızdan eminiz. Hazır indirim de varken kaçırmayın deriz!

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6. Ayakkabıdan çantaya Flo'da 1000 TL'ye 300 TL indirim

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Türkiye'nin önde gelen ayakkabı perakende markalarından biri olan Flo, kullanıcılarına uygun fiyatlı ve moda trendlerini takip eden ürünler sunuyor. Geniş bir ürün yelpazesi bulunan Flo, dünyaca ünlü markaların ayakkabılarını da kullanıcılarıyla buluşturuyor. Özellikle ebeveynlerin sıklıkla tercih ettiği Flo'da yetişkin ürünlerinin yanı sıra çocuklar için okul ayakkabıları, spor ayakkabılar ve botlar mevcut.

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7. Yves Saint Laurent parfümlerde 1000 TL'ye 300 TL indirim

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Yves Saint Laurent parfümleri oldukça popüler. Kadınlar ve erkekler için farklı kokular sunan markanın parfümleri genellikle sofistike ve çekici notalara sahip. Yves Saint Laurent'nin en ünlü kadın parfümlerinden biri YSL Libre. Marka, lüks ve yüksek kaliteli ürünleri ile bilinirken aynı zamanda moda dünyasının trendlerini takip eder ve yenilikçi ürünler sunar. Markanın makyaj ürünleri arasında fondöten, allık, ruj, far, eyeliner, maskara ve kapatıcı gibi ürünler bulunur.

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