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Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak 22 yaş küçük ünlü isimle aşkını ilan etti! Tepki çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.01.2025 08:37
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Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini 15 dakikada sonlandıran Bülent Şakrak boşanmanın ardından Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açmış ancak mutluluğu kısa sürmüştü. Bülent Şakrak aradığı mutluluğu sonunda buldu. Ünlü oyuncu kendisinden 22 yaş küçük ünlü isimle yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak 22 yaş küçük ünlü isimle aşkını ilan etti! Tepki çekti

2015 yılında nikah masasına oturan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti 10 Temmuz 2023’te 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

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Boşanmanın ardından ihanet iddiaları gündeme geldi ve Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddiaları uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.

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Ancak ünlü isim bu iddialara "Arkadaşlar bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi bilir" yanıtını vermişti. Boşanmanın ardından Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak'ın mutluluğu kısa sürmüş ünlü çiftten kısa süre sonra ayrılık haberi gelmişti.

AŞKINI İLAN ETTİ

Bülent Şakrak aradığı aşkı sonunda buldu ve kalbini şimdi de kendisinden 22 yaş küçük meslektaşı Burcu Kirman’a kaptırdı. Bülent Şakrak ve Burcu Kirman çifti yılbaşına Alaçatı’da girdi.

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Bülent Şakrak, Kirman’la bir karesini yayınlayarak adete aşkını ilan etti. Ünlü isim gül emojisi eşliğinde “2025’e biz girdik Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın” mesajını yayınladı.

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada; 'kız senden çok küçük abi', 'hızına yetişilmiyor' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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