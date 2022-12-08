Ceyhan Nehri'nde görülen balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin, Ceyhan Nehri'nin merkez Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi'nden geçtiği bölümde farklı türdeki çok sayıda balığın ölü olarak kıyıya vurmasıyla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Yetkililerin, sudan ve ölü balıklardan aldıkları numunelerin sonuçları bekleniyor.

"BÖLGEDE ÇOK CİDDİ ANALİZLERİN YAPILMASI GEREKİYOR"

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, AA muhabirine, balık ölümlerinin görüldüğü nehirde su seviyesinin de düştüğünü belirtti.

Nehirdeki balık ölümleriyle ilgili görüntülerde, çok ciddi miktarda içerisinde kimyasal bulunduğu tahmin edilen atık su boşaltımının olduğuna değinen Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Bu atık suyun kaynağının, bir sanayi bölgesinin arıtma tesisinin çıkış suyunun döküldüğü yerde olması, 'Acaba bu su arıtılmadan mı boşaltıldı?' sorusunu akıllara getiriyor. Bunların hepsini söylemek için bölgede çok ciddi analizlerin yapılması, örnek toplanması ve incelenmesi gerekiyor. Özellikle hangi tür kimyasalların bulunduğunun tespit edilmesi gerekiyor."

Gündoğdu, bölgeden tarımsal amaçlı kullanım suyu da çekildiğini belirtti.

Yeterli düzeyde arıtılmadan yapılacak atık su boşaltımının bölgedeki tarımsal üretimi de etkileyeceğini savunan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz kıyılarımızda, nehirlerden kaynaklanan atık su deşarjının yoğunluğu bölgede ciddi bir kirlilik meydana getiriyor. Bu tek başına Ceyhan Nehri'ndeki balıkların ölmesine değil, aynı zamanda çok geniş bir alanda hem denizel ekosistemi hem tarımsal alanları etkiliyor. Bu da besin zincirinin kimyasallarla kirletilmesi anlamına geliyor. Sağlıklı çevrenin gözetilerek sanayi faaliyetlerinin düzenlenmesi gerekiyor. Buna dair yasal düzenlemeler yeterli. Yasal düzenlemelerin kontrollerle ve yaptırımlarla beraber uygulanması, daha sonra meydana gelebilecek bu tür problemlerin engellenmesi açısından işletilmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bu sorunları tekrar tekrar görmek durumunda kalabiliriz."

SUDAN VE BALIKLARDAN NUMUNELER ALINMIŞTI

Ceyhan Nehri'nin merkez Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi'nden geçtiği bölümde, farklı türdeki çok sayıda balık ölü olarak kıyıya vurmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, balık ölümlerinin görüldüğü bölgede inceleme başlatmış, sudan ve ölü balıklardan numune almıştı.

