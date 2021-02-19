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Ceyhan’da dip bucak temizlik

19.02.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi hizmet seferberliğine devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi hizmet seferberliğine devam ediyor. Narlık Mahallesi ve Çevretepe Mahallesinde temizlik çalışması yapan ekipler mahalleleri dip bucak temizledi.
Geçen hafta Mustafabeyli’de temizlik seferberliği yapan ekipler, hafta içi hizmet seferberliğini hızlandırdı. Hafta sonu, hafta içi gözetmeksizin temizlik çalışmalarını yürüten ekipler Narlık Mahallesini ve Çevretepe Mahallesini tertemiz yaptı. Mahalle muhtarları ile birlikte ev ev dolaşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem vatandaşlar ile birlikte sohbet etti.

"Her mahalleye eşit hizmet"
Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Her mahalleye eşit hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek, onlara gerekli yardımı yapmak için tüm ekibim ile birlikte buradayım. Vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Narlık Mahallesi muhtarımız, Çevretepe Mahallesi muhtarlarımızla istişarelerimiz sürüyor. Mahallelerimizin sıkıntılarını, sorunlarını gidermek için elimizden geleni yapacağız. Bizler var olduğumuz sürece Ceyhan halkı hiç bir sıkıntı yaşamayacak. Hizmet seferberliklerimizi tüm mahallelerde hafta içi, hafta sonu demeden sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyerek muhtarlarımız ile birlikte halkımızın her zaman yanınızda olacağım. Ekibim ile sizleri sık sık ziyaret ederek Ceyhan’ı kalkındırmayı ve mahallelerimizin sorunlarını her zaman çözeceğiz" dedi.

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