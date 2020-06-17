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Ceyhan’da okullar sınavlar öncesi dezenfekte ediliyor

ADANA HABERLERİ  | 17.06.2020 09:33 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bu hafta sonu yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi okullar dezenfekte ediliyor.Ceyhan Belediyesinin korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı 11 Mart’tan itibaren insan sağlığının korunmasına yönelik ilçe genelinde başlattığı kapsamlı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bu hafta sonu yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi okullar dezenfekte ediliyor.
Ceyhan Belediyesinin korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başlandığı 11 Mart’tan itibaren insan sağlığının korunmasına yönelik ilçe genelinde başlattığı kapsamlı hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları kesintisiz sürüyor. Bu kapsamda hafta sonu gerçekleştirilecek LGS ve 27-28 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, öğrencilerin eğitim hayatını ve geleceğini büyük ölçüde belirleyecek LGS ve YKS öncesinde bütün okullarda sağlıklı bir ortam oluşturmak için dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını belirterek, amaçlarının öğrenciler için sağlığı ve güvenli ortamı oluşturmak olduğunu söyledi. Başkan Edem, "Yavrularımızın sağlığı her şeyden önemli. Bizler de bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu sınava girecek öğrencilerimize sağlıklı, güvenli ve ferah bir ortam sunmak istiyoruz. Bunun için de sınavlardan önce tüm okullarımızı dezenfekte ediyoruz. Ekiplerimiz okullarda ve sınıflarda detaylı bir dezenfekte çalışması yürütüyor. Dezenfekte işlemlerimiz sınavlardan 3 gün önce tamamlanmış ve okullarımız ne sebeple olursa olsun giriş çıkışa kapatılmış olacak. Ayrıca sınav günlerinde gürültü kirliliğinin önüne geçmek için ilçe genelinde inşaat çalışmalarının durdurulması ve sayar satıcıların sınavların yapıldığı okul çevrelerinde satış yapmalarının önlenmesi için uyarılarda bulunuyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, sınavlarına konsantre olmaları" dedi.

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