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Ceyhan’da pazarlar yarın kurulacak

ADANA HABERLERİ  | 21.04.2020 12:41 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi perşembe ve cumartesi günü kurulan pazarlar 22 Nisan Çarşamba günü kendi yerlerinde açılacak.Ceyhan Kaymakamı Dr.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması öncesi perşembe ve cumartesi günü kurulan pazarlar 22 Nisan Çarşamba günü kendi yerlerinde açılacak.
Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, yaptığı açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında 23-26 Nisan’da 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlatarak, vatandaşların mağdur olmaması için tüm kurumlar ile çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın Ramazan öncesi pazar ihtiyaçlarını temin edebilmeleri için Perşembe ve Cumartesi günleri kurulan pazarlar 22 Nisan 2020 Çarşamba günü kendi yerlerinde açılacak. Kaymakamlığımız koordinesinde Ceyhan Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ceyhan Pazarcılar Derneği Başkanlığınca gerekli hazırlıklar yapılmış ve tedbirler alınmıştır. Ceyhanlı Hemşerilerimizin pazarlara girişte mutlaka maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekmektedir. Pazarlara girişlerde vatandaşlarımızın ateşi ölçülecek, giriş ve çıkışlarda el dezenfektanı hizmeti verilecek, sebze ve meyveler önceden belirli ağırlıklarda pazarcı esnaflarımızca poşetlenecek" dedi.

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