Ceylan Ertem'in '17 Ağustos' paylaşımı duygulandırdı!

Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündem olan Ceylan Ertem, geçtiğimiz aylarda şehirden sıkılıp köye kaçmıştı. Elinde sopa ile köy sokaklarını dolaşıp, sokak hayvanlarıyla oyunlar oynayan Ertem, bir pozuna "Köydeki köpeklerin gönlünü fena kazandım " notunu düşmüştü.

Hafta sonunu köyde değerlendiren Ertem, başka bir karesini "Oğlumla romantik salıncak keyfi..." notuyla yayınlamıştı. Ceylan Ertem, ineğe sarılıp gülümseyerek verdiği bu pozuna da "Bugün böyle geçiyor" ifadelerini not düşmüştü. Ertem'in paylaşımına hayranları tarafından beğeni yağmıştı.

17 AĞUSTOS PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden olan Ceylan Ertem, 17 Ağustos depreminde kaybettiği öğretmenini unutmadı. O gün yaşananları anlatan ünlü şarkıcı, kaybettiği öğretmenini de andı.

Ertem, "Bir şehirde yön bulmanı sağlayan ağaçlar ve binalar yıkılınca mecaz değil gerçek anlamda yönünü şaşırıyorsun artık. Nereden dönüp, nereye saparak evine ulaşabilirsin? Bilmiyorsun. Ağır bir ölüm kokusu burnunda, çığlıklar hem yer altından hem yer üzerinden gelen, devam eden sarsıntılar, tabutlar, kafanın üzerinde helikopterler, radyoda korkunç haberler, sokaklarda uyumalar, ‘ne olacak’ kaygısı… Sıcak. Su yok. Yemek yok" dedi.

"YILLAR GEÇSE DE KALBİN YANIYOR"

Ünlü isim, sözlerine; "Dahasını anlatmayayım. Bu fotoğrafı analog çekmiştim, depremden bir süre sonra. Bazen yıllarla eskiyor fotoğraflar ve anılar. Bazen de bir gecede, 45 saniyede, anı oluyor her şey. Âni oluyor. Yönünü kaybediyorsun. Kalbin, 23 yıl geçse de yanıyor, söndüremiyorsun" şeklinde devam etti.

"CEYLAN MÜZİK OKUMALI' DİYEN İLK ÖĞRETMENİM"

17 Ağustos depreminde kaybettiği öğretmenini de unutmayan Ceylan Ertem, "İkinci fotoğraf hayatımda büyük rol oynayan ilkokul öğretmenim ile. Matematik derslerinde mandolin çalardı… Yazık ki depremde kaybettiğimiz bir çok sevdiğimizden biri. Ne zaman bugün gelse, anarım. Bugünlerimi görsün ve gurur duysun isterdim. Ailemle konuşup ‘Ceylan kesinlikle müzik okumalı’ diyen ilk öğretmenim" dedi.

