Ceylan Ertem kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin sevilen programlarından olan Şarkılar Bizi Söyler bu akşam da oldukça eğlenceli bir bölüm ile izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam şarkıları ve sesi ile izleyicilere güzel bir akşam yaşatacak konuklardan biri de Ceylan Ertem. Peki, Ceylan Ertem kimdir?

CEYLAN ERTEM KİMDİR?

Ceylan Ertem, 26 Aralık 1980 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi. Müzik hayatına 1992 senesinde Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan başlayan Ceylan Ertem ilk olarak gitar dersleri aldı.

Daha ilerleyen zamanlarda söz yazmaya ve şarkı söylemeye başlayan Ceylan Ertem, 1999 senesinde müzik eğitimine devam edebilmek adına İstanbul'a taşındı. Akademi İstanbul'da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı.

2000 senesinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne giren Ceylan Ertem, Batı Müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti.

Ceylan Ertem daha sonra 2004 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Duysal Sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.

2000 yılında Tunçay Korkmaz ile birlikte 'Anima' adlı müzik gurubunu kuran ünlü sanatçı 2006 senesinde müzik grubu Anima ile birlikte bir albüm çıkarttı ve birçok şehirde konserler verdi. Anima grubu 2007 senesinde dağıldı.