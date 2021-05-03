Ceylan Ertem kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ceylan Ertem kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin sevilen programlarından olan Şarkılar Bizi Söyler bu akşam da oldukça eğlenceli bir bölüm ile izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu akşam şarkıları ve sesi ile izleyicilere güzel bir akşam yaşatacak konuklardan biri de Ceylan Ertem. Peki, Ceylan Ertem kimdir?
Ceylan Ertem, 26 Aralık 1980 tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dünyaya geldi. Müzik hayatına 1992 senesinde Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan başlayan Ceylan Ertem ilk olarak gitar dersleri aldı.
Daha ilerleyen zamanlarda söz yazmaya ve şarkı söylemeye başlayan Ceylan Ertem, 1999 senesinde müzik eğitimine devam edebilmek adına İstanbul'a taşındı. Akademi İstanbul'da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı.
2000 senesinde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne giren Ceylan Ertem, Batı Müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti.
Ceylan Ertem daha sonra 2004 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Duysal Sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.
2000 yılında Tunçay Korkmaz ile birlikte 'Anima' adlı müzik gurubunu kuran ünlü sanatçı 2006 senesinde müzik grubu Anima ile birlikte bir albüm çıkarttı ve birçok şehirde konserler verdi. Anima grubu 2007 senesinde dağıldı.
Ceylan Ertem, 2008 senesinde 26 hafta süren radyo programına başladı. 2010 yılında ilk solo albümü 'Soluk'u yayımlayan Ceylan Ertem dinleyiciler tarafından çok beğenild.
2010 yılının Şubat ayında Fransız alternatif gruplarından United Fools'a konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi.
Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi edinen Ceylan Ertem 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi.
2012 senesinde 'Ütopyalar Güzeldir' isimli albümünü çıkaran Ceylan Ertem tanınırlığını arttırdı.Kör Heves, El Adamı, Zalim, Hayır gibi seslendirdiği parçalarla çok sevilen Ceylan Ertem, müzik çalışmalarına devam ediyor.
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