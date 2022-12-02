Ceylan'ın kızı Melodi evlendi! İşte Melodi'nin son hali

Yaptırdığı estetik dokunuşlar ile sık sık gündem olan Ceylan kadar kızı da gündeme geliyor. 1991'de evlendiği Erhan Bozkurt'tan bir yıl sonra türkücü boşanan Ceylan'ın bu birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melodi evlendi.

Bir süredir aşk yaşadığı Ozan Özgül ile Toronto'da nikah masasına oturan Melodi Bozkurt güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Çiftin birçok yakını nikahı online olarak izledi. Düğün fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Bozkurt, nikah pozlarına "Eşim" notunu düştü.

Melodi Bozkurt Instagram profiline eşinin soyadını da ekledi.

Melodi'nin annesi gibi estetik müdahale ile değişimi de sosyal medyada gündem oldu.



