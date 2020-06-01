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Ceylan ve Ahlatcı’dan işyerleri yanan esnaflara ziyaret

ÇORUM HABERLERİ  | 01.06.2020 18:54 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, hafta çıkan yangında işyerleri yanan esnafları ziyaret etti.Hafta sonu Küçük Sanayi Sitesi’nde yangın çıkmış Sadettin Höçük ve Selim Korucu’ya ait işyerleri ve bir depo yanmıştı.

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, hafta çıkan yangında işyerleri yanan esnafları ziyaret etti.
Hafta sonu Küçük Sanayi Sitesi’nde yangın çıkmış Sadettin Höçük ve Selim Korucu’ya ait işyerleri ve bir depo yanmıştı. Sanayi sitesinde yanan işyerlerini ziyaret eden Ceylan ve Ahlatcı, her iki esnafada geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
Devlet olarak işyerleri yanan esnafları mağdur etmeyeceklerini dile getiren Ceylan, “Esnaflarımzla ilgili elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bir an önce yeniden işyerlerinin faaliyete geçmesini arzu ediyoruz. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Esnafımızı en hızlı şekilde günlük yaşantısına döndüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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