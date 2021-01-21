Ceylanpınar’da park çalışması

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, parkların ve yeşil alanların insanların nefes aldıkları, yörenin de akciğeri konumundaki mekanlar olduğunu belirterek, “Yeşil Ceylanpınar hedefiyle her mahallemizi parka kavuşturacağız” dedi.

Başkan Soylu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu çalışmalarının halka hizmet olarak yansıdığını belirterek, “Büyükşehir uhdesinde olan işler konusunda büyük destek görüyoruz. İlçemiz uhdesindeki hizmetlerin de Ceylanpınar halkına yakışır güzellikte gerçekleşmesi çabasındayız” diye konuştu.

Muhtarlık ve İl Genel Meclis Üyeliğindeki görevi nedeniyle sorunlara ve beklentilere hakim olan Başkan Soylu, eski adıyla köy, yeni adıyla kırsal mahalle dedikleri bölgelerdeki beklentileri çok iyi bildiğini, taleplerini onlarla birebir görüşerek aldığını belirterek, “Bizim felsefemize göre şehir merkezindeki vatandaşımız hangi hizmetlere sahipse kırsalda aynı imkanlara sahip olmalı” ifadelerine yer verdi.

Belediye encümeni ile uyumlu çalışmanın da halka hizmet olarak yansıdığına dikkati çeken Soylu, “2019 ile 2020 tarihleri arasında 52 adet oturumda toplam 35 adet Encümen kararı aldık. Belediyemiz Meclisimizde 2019 ile 2020 tarihleri arasında 12 defa olağan 2 defa olağanüstü toplantı yaptık. Bu toplantılarda 69 adet karar aldık. Meclis üyelerimizle durmadan mahalle mahalle, köy köy geziyoruz. Halkımızın ihtiyacını ve taleplerini makamda dinlemekle yetinmiyoruz, halkın ayağına gidiyoruz” diye konuştu.

İlçenin kuruluşundan bugüne yaşanan tapu sorununa da değinen Başkan Soylu, Belediye hizmet binasının bile tahsisli olduğunu, öz kaynaklarının bulunmadığını, ilçenin yüzde 98’inin hazine arazileri üzerinde bulunduğunu bundan dolayı tapu sorunu yaşandığını, bu sorunun çözümü için de çalışmalar yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

“Tapunun önündeki engelleri kaldırarak başvuran vatandaşlarımız tapularına artık rahatlıkla kavuşuyor. Tabi ki bunun için bir bedel ödenmesi gerekiyor. Bunun içinde ayrı bir mücadelemiz halen devam ediyor. Gönül ister ki tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak tapularını alsın. Bununla ilgili bazı sıkıntılar var tabi ki aşılamayacak engeller değil. Ak Parti’ye gönül verenlere engel yoktur. Bizler de bu engelleri Allah’ın izni ile Reisi Cumhurumuzun da desteğiyle atlatıp vatandaşlarımıza ücretsiz tapularına kavuşturmak için mücadelemiz devam edecek.”



