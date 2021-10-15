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Çeyrek asır mücadele ettiği hastalıktan doğum gününde böbrek nakliyle kurtuldu

15.10.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreğinin nakledildiği oto elektrikçisi Yılmaz Er, hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliğinden ve 5 yıldır bağlandığı diyaliz cihazından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı - ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan: - "Bir nevi doğum günü hediyesi hatta bir hayat bağışı oldu. Çünkü bağışlanan her organ bu tür hastalar için hayata bağlanma umududur. En kötü bir böbrek bile en iyi diyaliz makinesinden daha uzun hayat şansı sağlamaktadır, ciddi anlamda hayatı uzatmaktadır"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'de yıllardır böbrek yetmezliği bulunan hasta, doğum gününde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen organ nakliyle yeniden hayata tutundu.

Biga ilçesinde ikamet eden 53 yaşındaki oto elektrikçisi Yılmaz Er'de 25 yıl önce annesi ve anneannesinin de hastalığı olan hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği başladı.

İlaç tedavisi yetersiz kalınca 5 senedir diyaliz cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren, iş ve sosyal hayatında sıkıntılar yaşayan Er, 1 yıl önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezine başvurdu.

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından bağışlanan organlarından böbreği, Yılmaz Er'e uygun olunca nakil sürecine geçildi. Çanakkale'ye getirilen organ, ameliyata alınan Er'e doğum günü olan 6 Ekim'de nakledildi.

Er'in sağılığına kavuşmasının ardından nakil ekibince hastanede doğum günü sürprizi yapıldı. Nakil merkezinde görevli Dr. Hatice Betül Altınışık, Dr. Hasan Anıl Kurt, sağlık memuru Mustafa Öner ile hemşireler Sevcan Çetin, Sümeyye Mutlu ve Gonca Gür, Er'in yeni yaşını hastane odasında tebrik etti.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, AA muhabirine, nakil bekleyen bir hastanın daha sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yılmaz Er'in yıllardır bu sıkıntıyı çektiğini belirten Alan, "Bazı hastalıklar genetik geçiş göstermektedir. Bu tür hastalar için diyaliz geçici bir çözümdür. Çünkü diyalize girdiği günlerde hem işinden hem ailesinden hem de gıdasından mahrum kalmaktadır. Yılmaz Bey gidip gelme ve diyaliz canına tak ettiği için böbrek nakli olmaya karar verdi ve merkezimize müracaat etti. Tetkikleri ve böbrek uygunluk testinde bir sakınca görmedik ve listeye kaydettik." diye konuştu.

Alan, başarılı bir operasyonla Er'in yeniden sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Operasyonun gerçekleştirildiği tarihin Er'in doğum günü olduğunu sonradan öğrendiklerini aktaran Alan şöyle devam etti:

"Bir nevi doğum günü hediyesi hatta bir hayat bağışı oldu. Çünkü bağışlanan her organ bu tür hastalar için hayata bağlanma umududur. En kötü bir böbrek bile en iyi diyaliz makinesinden daha uzun hayat şansı sağlamaktadır, ciddi anlamda hayatı uzatmaktadır. Halkımızdan özellikle organ bağışı konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Çünkü her yıl bağışlanan organ sayısı, bekleyen hastalara yetmemektedir. Bu hastaların büyük bir kısmı da organ bekleme sırasında hayatını kaybetmektedir."

- "Bu bağış hayatımı kurtardı"

Yılmaz Er ise yeniden sağlıklı bir hayat yaşayacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bu rahatsızlığı uzun süredir çektiğini anlatan Er şunları kaydetti:

"Nakil hiç aklıma gelmemişti ama ilaçlar, diyaliz derken sıkıntımız arttı. Ben de ÇOMÜ'ye başvurdum. Bursa'dan gelen organ bana uyumlu çıktı. Allah kendilerinden razı olsun, çok teşekkür ederim. Bu bağış benim hayatımı kurtardı. Hem de doğum günüme denk geldi. Böyle bir şey olacağını ve doğum günüme denk geleceğini tahmin etmezdim. Nakli gerçekleştiren ekibe de teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza da organ bağışına destek vermeleri çağrısında bulunuyorum."

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