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  4. Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 4 Eylül'de yapılacak

Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 4 Eylül'de yapılacak

01.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 4 Eylül'de yapılacak

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının, 4 Eylül'de yapılacağını ve sınavda 835 personel için kontenjan açıldığını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, 7 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yıl içerisinde yapılacağını açıkladığı sınavın detayları yer aldı.

Buna göre, başvuruların 1 Temmuz ile 16 Temmuz arasında kabul edileceği sınav, 4 Eylül Cumartesi günü 14.00'te yapılacak.

Sınava başvuru yapmak isteyenler, başvuru şartları, sınav ücreti ve sınavın yapılacağı yerlere ilişkin detaylara, Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyurudan ulaşabilecek.

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