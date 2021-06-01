Ceza ve Tevkifevleri personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 4 Eylül'de yapılacak

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının, 4 Eylül'de yapılacağını ve sınavda 835 personel için kontenjan açıldığını duyurdu.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, 7 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yıl içerisinde yapılacağını açıkladığı sınavın detayları yer aldı.
Buna göre, başvuruların 1 Temmuz ile 16 Temmuz arasında kabul edileceği sınav, 4 Eylül Cumartesi günü 14.00'te yapılacak.
Sınava başvuru yapmak isteyenler, başvuru şartları, sınav ücreti ve sınavın yapılacağı yerlere ilişkin detaylara, Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyurudan ulaşabilecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz