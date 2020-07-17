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Cezaevi firarisi polisin dikkati sayesinde yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.07.2020 13:38 | Son Güncelleme

12 yıl 6 ay hapis cezası olan ve Kilis Cezaevinden firar eden M.O isimli şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı.Gaziantep Havalimanı ana giriş nizamiye kontrol noktasında yapılan çalışmalar esnasında, başkasına ait TC kimlik numarasını söyleyen cezaevi firarisi M.O.

12 yıl 6 ay hapis cezası olan ve Kilis Cezaevinden firar eden M.O isimli şahıs polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Gaziantep Havalimanı ana giriş nizamiye kontrol noktasında yapılan çalışmalar esnasında, başkasına ait TC kimlik numarasını söyleyen cezaevi firarisi M.O. yakalandı.
Polis kontrol noktasına gelen ve üzerinde kimlik veya herhangi bir tanıtım kartı bulunmayan bir şahıs, başkasına ait T.C. kimlik numarasını kendisine aitmiş gibi görevlilere söyledi. Görevlilerin dikkati sayesinde şahıs hakkında yapılan detaylı sorguda, şüphelinin 12 yıl 6 ay hapis cezası alan ve Kilis Cezaevinden firar eden M.O isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Şüpheli şahıs, hakkında tanzim edilen evraklar ile birlikte adli makamlara sevk edildi.

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