YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Cezaevi firarisi Söke’de polis ekiplerine takıldı

Cezaevi firarisi Söke’de polis ekiplerine takıldı

İHA İHA
17.01.2024 11:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 9 yıl aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi E.S. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yapılan tespit takip ve çalışmalar çerçevesinde; Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Söke İlamat ve İnfaz Bürosunca kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, Söke 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 9 yıl aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi E. S. isimli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Huzur Mahallesi’nin imar sorunu çözülecekHuzur Mahallesi’nin imar sorunu çözülecek
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandıYunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Söke

Aydın Namaz Vakitleri 17 Ocak Çarşamba

İmsak
06:50
Sabah
08:16
Öğle
13:23
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Çarşamba

Hayat eczanesi
Nazilli
Şensoy eczanesi
Efeler
İde eczanesi
Cine
Zencirci eczanesi
Germencik
Avci eczanesi
Kocarli
Yenikent eczanesi
Soke
Burhaniye eczanesi
Buharkent
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.