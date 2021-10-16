Cezaevinde aldığı kursla kendi işinin patronu oldu

Ceza infaz kurumunda kaldığı süreçte pastacılık kurslarına katılan eski hükümlü Murat Kalyoncu, tahliye olduktan sonra devlet desteğiyle kendi pastanesini açtı.

Evli ve bir çocuk babası olan 30 yaşındaki Kalyoncu, pastanecilik yaparken 2014'te işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi.

Bu süreçte Adalet Bakanlığının Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde açılan unlu mamuller ve pastacılık kursuna kayıt olan Kalyoncu, aldığı eğitimle kendini geliştirme imkanı buldu.

Tahliyesinden sonra devletin sağladığı hibeyle memleketi Sinop'ta pastane açan ve 4 yıldır kendi işinin patronu olan Kalyoncu, üçüncü şubesini açtığı pastanesinde 8'i kendisi gibi eski hükümlü 40 kişiye istihdam sağlıyor.

- "Her şey bitti' dediğimizde bize iş imkanı sundular"

Kalyoncu, ceza infaz kurumundayken ve tahliyeden sonra devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Bir umutsuzluğun içine düşmüştük ama devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Ceza infaz kurumundayken 'Her şey bitti' dediğimizde bize iş imkanı sundular. Orada kendimizi 3 yıl boyunca daha da geliştirdik. Düzenli ve disiplinli çalışmayı öğrendik." diye konuştu.

Kurs süresince dışarı çıkmayı ve kendi işini kurarak diğer hükümlü arkadaşlarıyla çalışmayı planladığını anlatan Kalyoncu, şu anda da hayallerinin gerçekleştiğini ifade etti.

Kalyoncu, bu imkanı sağlayan Adalet Bakanlığına teşekkür ederek "İşyurtlarında çalışmak bize çok şey kattı. Şu anda dükkanımız varsa, işyurtları sayesinde var." dedi.

Ceza infaz kurumundaki hükümlülere umutsuzluğa kapılmamaları tavsiyesinde bulunan Kalyoncu, İşyurtları Kurumu bünyesinde açılan meslek edindirme ile eğitim faaliyetlerine katılmalarını önerdi.

- "Ceza infaz kurumunda edindiğim meslek ile sivil hayatım daha güzel oldu"

İş yerinde çalışan eski hükümlü A.B. de ceza infaz kurumuna girmeden önce herhangi bir mesleğinin bulunmadığını, İşyurtları Kurumu'nun açtığı kursa katılarak meslek edindiğini anlattı.

Şu an patronu olan Murat Kalyoncu ile ceza infaz kurumunda tanıştığını aktaran A.B, şunları kaydetti:

"Ceza infaz kurumunda mesleğimle ilgili tüm kurslara katıldım, kalfalık belgesi aldım. Şu an da ustalık kursuna gidiyorum. Ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra, daha önceden tanıdığım Murat Kalyoncu'nun dükkanında çalışmaya başladım. Ceza infaz kurumunda edindiğim meslekle sivil hayatım daha güzel oldu."

