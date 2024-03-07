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Cezaevinde annesinin yanında kalan çocuklara kayak eğitimi verildi

İHA İHA
07.03.2024 14:15
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ortak düzenlemiş olduğu proje kapsamında, Bünyan Kapalı Kadın Ceza infaz Kurumu’nda kalan mahkum çocuklarına yönelik kayak eğitimi Erciyes Kayak Merkezi’nde tamamlandı.

Cezaevinde annesinin yanında kalan çocuklara kayak eğitimi verildi

Eğitim sonunda Erciyes’te düzenlenen programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Basşsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hasanoğlu, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serhat Koyuncu, Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kaplan ve Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Güler Bora katıldı.

Kayakçıların Jandarma ekipleri eşliğinde Türk Bayrağıyla zirveden inerek Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Habib Korkmaz’a bayrak teslimi ile başlayan program, protokol tarafından çocuklara oyuncak dağıtımıyla devam etti. Ardından kızaklarla kaydırılan çocuklar daha sonra jandarmaya ait kar motorları ile Erciyes Kayak Merkezi’nde gezdirilerek keyif anlar yaşatıldı.

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