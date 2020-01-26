Cezaevinde kaldığı 22 ay için 41 bin lira tazminat kazandı

Daha sonra haklarında iddianame hazırlanan 7 sanığa "tasarlayarak öldürme ve bu suça iştirak, kasten bıçakla yaralama ve bu suça iştirak" suçlamaları yöneltildi.

Dayı ve yeğen de diğer şüphelilerle birlikte tutuklandı.

Yakalanan şüpheliler arasında o dönem 15 yaşında olan Ramazan Tekin ile dayısı Aydın Artan da vardı.

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir'de, yaklaşık 8 yıl önce cinayete karıştığı iddiasıyla 22 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve güvenlik kamerası görüntülerinin mahkemeye delil olarak sunulmasının ardından 7 yıl süren yargılama sonunda hakkında beraat kararı verilen Ramazan Tekin, açtığı dava sonucu 41 bin 379 lira tazminat kazandı.

Mahkeme, 2015'te verdiği kararda "kasten yaralama" suçundan Tekin'e 3 yıl 4 ay, Artan'a ise 5 yıl hapis cezası verdi. Dosyanın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozdu.

Yerel mahkeme, Mart 2019'nda verdiği kararla Tekin ve Artan'ın "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmetti.

Kararın kesinleşmesinin ardından Tekin'in avukatı Uğur Erdoğan, 250 bin liralık tazminat davası açtı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Haziran 2012'den işleyecek faiziyle birlikte, mağdura 14 bin 379 lira maddi, 27 bin lira manevi tazminata hükmetti.

- "Kararı üst mahkemelere taşıyacağız"

Tekin'in avukatı Uğur Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin işlemediği bir suç nedeniyle 22 ay hapis yattığını ve tahliye olduktan sonra da davasının yaklaşık 7 yıl sürdüğünü söyledi.

Müvekkilinin 15-17 yaşlarında tutuklu olduğu için eğitim hayatının da sekteye uğradığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"En azından maddi ve manevi tazminatla müvekkilin rahat etmesini istedik ve dava açtık Bu davada 250 bin liralık manevi tazminat talep ettik. Ancak mahkeme 27 bin liralık bir tazminatı uygun gördü. Maddi olarak da yaklaşık 15 bin lira tazminat verdi. Biz bu kararın onarıcı adaleti yerine getirmediğini düşünüyoruz. Müvekkilim de bu nedenle çok üzgün. Zaten müvekkil adalete geç kavuşmuştu. Kararı üst mahkemelere taşıyacağız. Üst mahkemeler nezdinde en azından onarıcı adaletin hakkıyla yerini bulması artık tek temennimiz."