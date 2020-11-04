Cezaevinden izinli çıkıp yaşlı adamın 350 bin TL’lik tüm varlığını dolandırdılar

Denizli’de ve Bolu’da 4 farklı noktada Jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Vatandaşları telefon ve farklı yöntemler ile dolandıran 1’i kadın toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Denizli’de 350 bin TL, Mersin’de 55 bin TL’lik dolandırıcılık olayı gerçekleştiren ve 172 suç kaydı bulunan şüphelilerden 2’sinin cezaevinden izinli olarak çıktıkları belirtildi. Denizli’nin Tavas ilçesinde adliyeye çıkarılan 1’i kadın 5 şahıs mahkemeye çıkarıldı.

Olay, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki O.K’yi telefonla arayan şüpheliler, “Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, sizin adınıza açılan 15 hatta ByLock yüklenmiş evinizde bulunan altın ve paralar FETÖ’nün” diyerek eve geldiler. Şüpheliler kendisini komiser olarak tanıtmasının ardından 350 bin TL’yi alarak ortan kayboldular. Olayın ardından (66) O.K. Tavas ilçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine Tavas ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Dolandırıcılık olayı ile ilgili ilçede ve yol güzergahlarında bulunan 43 kamera 86 saatlik süre izlenilmesinin ardından şüphelilerin kullandığı 20 plakalı bir araç tespit edildi. Olaya karışan 4 erkek ve 1 kadın tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli takibe alınmasının ardından 4 farklı noktaya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.