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Cezaevinden izinli çıktı, akaryakıt istasyonunu dolandırdı

MERSİN HABERLERİ  | 11.11.2020 17:24 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde akaryakıt istasyonlarından ’mail order’ yolu ile akaryakıt aldıktan sonra banka aracılığıyla ödemeyi iptal eden şüpheliler, 948 litre mazot ile yakalandı.

Cezaevinden izinli çıktı, akaryakıt istasyonunu dolandırdı

Mersin’in Tarsus ilçesinde akaryakıt istasyonlarından ’mail order’ yolu ile akaryakıt aldıktan sonra banka aracılığıyla ödemeyi iptal eden şüpheliler, 948 litre mazot ile yakalandı. Şahıslardan M.B.’nin cezaevinden izinli çıktığı ve geri dönmediği tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde akaryakıt dolandırıcılığı yapıldığı ihbarını alan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların M.B. ve M.K. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin gidebilecekleri adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda şüpheliler, 15 bidon içerisinde 948 litre mazot ile Karaduvar Mahallesinde bulunan bir oto yıkamacıda yakalandı. Ele geçirilen akaryakıt sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde şahıslar, kendilerini inşaat ve hafriyat işleri alanında çalışıyor gibi tanıtıp yanlarında bulundurdukları jelikan bidonlara akaryakıt istasyonlarından akaryakıt aldıktan sonra ödemeyi internet üzerinden mail order yolu ile yaptıklarını ve istasyondan ayrılır ayrılmaz banka ile görüşerek yaptıkları ödemeyi iptal ettirdiklerini itiraf etti.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.B. tutuklanırken, M.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan M.B.’nin cezaevinden izinli çıktığı ve daha sonra geri dönmediği öğrenildi.

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