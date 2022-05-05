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Cezaevine ziyarete gelen kişinin üstünde uyuşturucu bulundu

05.05.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezaevine ziyarete gelen kişinin üstünde uyuşturucu bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevine ziyarete gelen ve üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Akşehir T Tipi Kapalı cezaevinde yatan akrabası E.Ç'yi ziyarete gelen Erkan Ç'nin cezaevi görevlilerince yapılan üst aramasında cezaevine uyuşturucu madde sokmaya çalıştığını tespit edildi. Şüphelinin üzerinde 8 gram esrar ele geçirildi.

Durumun Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibine bildirilmesi üzerine şüpheli Erkan Ç. gözaltına alındı.

Erkan Ç, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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