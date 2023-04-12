Cezaevlerinde üretilen yumurtalar yoğun ilgi görüyor

Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanlığına bağlı açık cezaevlerindeki kümeslerde haftada 776 bin 400 yumurta üretiliyor. Yumurtalar, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki satış mağazalarında tüketiciyle buluşuyor.

İşyurtlarının Ankara Kızılay'daki satış mağazasından alışveriş yapan vatandaşlar da, tutuklu ve hükümlülerin çalışmalarıyla cezaevlerinde üretilen ürünlerin kaliteli olduğunu söyledi.

Mağazadan alışveriş yapan Güler Seki, yumurtaları günlük satışa sunulması nedeniyle tercih ettiğini ve yaklaşık 4 yıldır İşyurtları Daire Başkanlığı satış noktalarından alışveriş yaptığını kaydetti.

Ürünlerin doğal ve taze olduğunu dile getiren Yakup Beydil de "Çok uzun yıllardır buradan alışveriş yapıyorum, hem ürünler daha taze, günlük geliyor bir de güvenli olduğu için burayı tercih ediyoruz." dedi.

