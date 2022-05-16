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  4. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1):

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu (1):

16.05.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Cezayir'deki Türk yatırımları) Ben bu yatırım oranını yakın zaman içerisinde 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım" - "Yönetimin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi başka bir alternatif söz konusu değildir. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye ile zaten karşılıklı istişare halindeyiz, dayanışma halindeyiz. Temelde aynı görüşe sahibiz"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cezayir'deki Türk yatırımlarına ilişkin, "Ben bu yatırım oranını yakın zaman içerisinde 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım." dedi.

Tebbun ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir'de Türk yatırımlarının 5 milyar dolara ulaştığı ifadelerini hatırlatan Tebbun, "Sayın Cumhurbaşkanı, Türk yatırımlarının Cezayir’deki hacminin 5 milyar dolara ulaştığını ifade etmişti. Ben bu yatırım oranını yakın zaman içerisinde 10 milyar dolar ve daha üzerine ulaştıracağımıza inanmaktayım." diye konuştu.

- İş birliği alanları

Tebbun, iki ülkenin stratejik alanlarda ekonomik ortaklık yapmasının mümkün olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Bu tabii ki mümkündür, burada zaten samimiyetimizi de ifade ettik, birçok alanda anlaşmaya imza attık ama bunlar sınırlı anlaşmalar değildir ne zamansal ne de maddi anlamda, fiziksel anlamda sınırlı anlaşmalardır." ifadesini kullandı.

İş birliğine stratejik olarak devam edeceklerini vurgulayan Tebbun, "Sanayi bağlamında çok önemli adımları atmayı düşünmekteyiz. Özellikle de gerek sivil, gerek askeri, deniz endüstrisi alanında da önemli adımlar atmayı düşünmekteyiz." diye konuştu.

- "(Libya konusunda Türkiye ile) Temelde aynı görüşe sahibiz"

Tebbun, Libya'ya ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Libya konusunda Türkiye'deki kardeşlerimizle ortak bir görüşe sahibiz. O da Libya'da seçimsiz bir çözümün olamayacağı yönünde. Yani yönetimin Libya halkına teslim edilmesi noktasında herhangi başka bir alternatif söz konusu değildir. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye ile zaten karşılıklı istişare halindeyiz, dayanışma halindeyiz. Temelde aynı görüşe sahibiz. Seçimler olmazsa olmazdır."

(Sürecek)

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