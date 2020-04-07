YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Cezayir’den gelerek karantinaya alınan işçiler durumlarından memnun

Cezayir’den gelerek karantinaya alınan işçiler durumlarından memnun

TOKAT HABERLERİ  | 07.04.2020 16:32 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cezayir’den getirilerek Tokat’ta karantina altına alınan işçilerden Nurettin Baltacı duygularını dile getirdi.Cezayir’den korona virüsü salgını önlemleri kapsamında Samsun Hava Limanın getirilen vatandaşlardan 320’si Tokat’taki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alındı.

Cezayir’den gelerek karantinaya alınan işçiler durumlarından memnun

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Cezayir’den getirilerek Tokat’ta karantina altına alınan işçilerden Nurettin Baltacı duygularını dile getirdi.
Cezayir’den korona virüsü salgını önlemleri kapsamında Samsun Hava Limanın getirilen vatandaşlardan 320’si Tokat’taki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alındı. Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci Yurdunda kalan vatandaşlardan Nurettin Baltacı, yaklaşık 4 gündür kaldığı yurtta izlenimlerini paylaştı. Baltacı, tırnak makasından havlusuna varan kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, “Yemeklerimiz ambalajlı olarak getiriliyor. İnternetimiz kesintisiz var. Doktorlarımız günde 2 defa bizleri sağlık taramasından geçiriyor. Şahsi ihtiyacımız olduğu anda yurt yöneticilerine ilettiğimizde temin ediyorlar. Kronik rahatsızlığımı yurt yönetimine bildirdikten sonra C-vitamini takviyesinde bulundular. Bizlere emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Ayrıca her türlü hizmeti bizden esirgemeyen yurt yönetimine, devlet yetkililerine, Kenan ve Sedat Kösen’e şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Cezayir’den gelerek karantinaya alınan işçiler durumlarından memnun

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Rekoru 50 yıldır kırılamadı Rekoru 50 yıldır kırılamadı
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Tokat Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:33
Sabah
06:01
Öğle
12:41
İkindi
16:18
Akşam
19:11
Yatsı
20:33

Tokat Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Ergin Eczanesi
Merkez
Gazi Çatak Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Çağdaş Eczanesi
Erbaa
50.Yıl Eczanesi
Niksar
Seçil Eczanesi
Turhal
Ay Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

Otobüs durağında ki dezenfektanları çaldılar

Maaşlarını emniyet mensupları teslim etti

Maaşlarını emniyet mensupları teslim etti

Hastanelerde yoğunluk görüntülerinden eser kalmadı

Hastanelerde yoğunluk görüntülerinden eser kalmadı

Tokat’ta öğle namazı münferit olarak kılındı

Tokat’ta öğle namazı münferit olarak kılındı

Tokat’ta güvensiz beton ve yapı malzemesi üretenlere ceza yağdı

Tokat’ta güvensiz beton ve yapı malzemesi üretenlere ceza yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.