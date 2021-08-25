Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, Türkiye'ye geldi.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 20 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi saat 08.00'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.

2017'de inşa edilen Cezayir bandıralı gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip.



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