Cezayirli gelin Karabük'te evlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Fatih Kayıkçı, Cezayir'de tanıştığı Djamila Belkhir ile hayatını birleştirdi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende nikahı kıyan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Gençlere evlilik yolunda birbirlerine anlayışı, sevgiyi ve saygıyı yitirmemelerini öğütleyen Köse, çifte Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Çift, nikah sonrası Türk ve Cezayir bayrakları açtı.

Cezayirli gelin Belkhir, Safranbolu'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

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