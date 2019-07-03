Cezvede değil fincanda pişiyor: Türkiye'nin birçok yerinden içmek için gidiyorlar

20 yıl önce Arnavut müşterisinin isteği üzerine isli kahve pişiren işletmeci Murat Ömür, şimdilerde bu tarifle taleplere yetişemiyor. Farklı lezzeti ve sunumuyla bölgenin ilgisini çeken kahveye talep her geçen gün arttı. Fincanda pişen kahve son olarak, ünlü internet fenomeni gurme Ömür Akkor’un dikkatini çekti. Kahveyi beğendiğini takipçileriyle paylaşan Akkor fincanda pişirilen kahveye ‘İsli Kahve’ ismini verdi. Böylece adını bulan kahvenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar Türkiye’nin birçok ilinden Fidan Han’a akın etti.

"Kahvenin de bizim de ufkumuz açıldı"

‘İsli Kahve’ yapmayı 10 yıl önce Ahmet Zümrüt’ten öğrendiğini belirten Murat Ömür, "10 yıl önce böyle bir kahvenin varlığından haberdar değildik, Arnavut kökenli esnafımız Ahmet Zümrüt bizim ufkumuzu açtı. Bir gün elinde fincanıyla geldi ve 'Ben bundan sonra böyle bir kahve istiyorum' dedi. Babam da sağolsun kimseyi kırmaz, onun istediği kahveyi onun tarifiyle pişirdi. Biz bu kahveyi ilk olarak Ahmet ağabeyimize özel yapıyorduk ancak sunumu gören esnafın talebi üzerine herkesin talebini yerine getirmeye çalıştık. Böylece bizim de önümüz açıldı. Bir nevi kahvenin de bizim de ufkumuz açıldı" dedi.