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CG YAVUZ fırkateyni UNIFIL kapsamında eğitim icra etti

22.05.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CG YAVUZ fırkateyni UNIFIL kapsamında eğitim icra etti

Milli Savunma Bakanlığınca CG YAVUZ fırkateyninin BM Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) kapsamında eğitim icra ettiği bildirildi.

Bakanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "CG YAVUZ fırkateynimiz, UNIFIL kapsamında, KRI SULTAN ISKANDAR MUDA'yla "Posta Çantası Alma-Verme Eğitimi" ve UNIFIL deniz unsurları (HS N. FOKAS, BNS SANGRAM, KRI SULTAN ISKANDAR MUDA) ile "Gelişmiş Manevra Eğitimi" icra etti." ifadesi kullanıldı.

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