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ÇGS-ÇO sezonu piyano resitali ile açıldı

ADANA HABERLERİ  | 02.10.2020 09:03 | Son Güncelleme

Çukurova Sanat Girişimi (ÇSG)-Çukurova Okulu’nun (ÇO) 2020-2021 sezonu piyano resitali ile açıldı.ÇSG-ÇO kültür-sanat etkinliklerinin sezon açılışını ÇÜ Devlet Konservatuvarı’nda gerçekleştirdi.

ÇGS-ÇO sezonu piyano resitali ile açıldı

Çukurova Sanat Girişimi (ÇSG)-Çukurova Okulu’nun (ÇO) 2020-2021 sezonu piyano resitali ile açıldı.
ÇSG-ÇO kültür-sanat etkinliklerinin sezon açılışını ÇÜ Devlet Konservatuvarı’nda gerçekleştirdi. Youtube ve Facebook gibi sosyal mecralarda canlı yayınlanan etkinlikte Doç. Ülviyye Güler’in sanat danışmanlığında, ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi Bilge Gürer piyano resitali verdi.
Ekim teması Virüsokrasi olan ÇSG-ÇO kültür- sanat etkinliklerini pandemi süresince, Çukurova Sanat Girişimi Youtube kanalından ve Facebook sayfalasından canlı yayınlayacak.
ÇSG-ÇO Ekim programı şöyle:
7 Ekim 2020 Çarşamba saat 19.30
Müzik Dünyasında “Doğa, İnsan ve Müzik” Ludwig van Beethoven-Senfoni No.6 ‘Pastoral’
Zoom canlı yayın
15 Ekim 2020 Perşembe saat 19.30
3. Delta’da eski insan izlerini ararken “Antik dönemde tıp”
Yönetmen: Serdar Girginer
Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ayça Gerçek (Osmaniye Korkut Ata Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi- Arkeoloji Bölümü)
YouTube: Çukurova Sanat Girişimi (Canlı yayın)
27 Ekim 2020 Salı saat 19.00
Çukurova Akşamları “Feridun Dalgınlı ve sazı”
Yöneten: Enver Eskisındı
Yer: Yazarlarevi
YouTube: Çukurova Sanat Girişimi (Canlı yayın)

Bilge Gürer hakkında
Piyano çalışmalarına yedi yaşında hobi olarak başlayan Bilge Gürer, 2013 yılında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Piyano Anasanat Dalı tam zamanlı öğrencisi olmak için düzenlenen sınavı başarıyla geçip Doç.Ulviyye Güler ile profesyonel konservatuvar eğitimine başladı. 2016 dan bugüne dek katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalardan birçok ödüller aldı.
Eğitimi süresince Prof. Ludmil Angelov , Devlet Sanatçısı Hüseyin Sermet , Dr.Marian Sobula, Yuri Sayutkin ile MasterClass’lara katıldı. 17.Gümüşlük Uluslararası Müzik Festivali’ne Gökhan Aybulus, Jean-Marc Luisada ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ile çalışma fırsatı buldu.

ÇGS-ÇO sezonu piyano resitali ile açıldı

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Badem Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Büyük Eczanesi
Seyhan
Fatih Eren Eczanesi
Seyhan
Gülbahar Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
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