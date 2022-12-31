Chaby Han kimdir, kaç yaşında ve nereli? Youtuber Chaby Han O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu!

Güney Kore'de dünyaya gelen Chaby Han ailesinin işi dolayısıyla uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Birçok Türk yapımlarında da rol alan Han, Ayla filminde Sung Joon karakterine hayat vermişti. Youtube'a içerikler üreten Chaby Han, Fizyoterapist Gülce Elibol ile evli. Chaby Han 31 Aralık Cumartesi gecesi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'in konuğu oldu.

CHABY HAN KİMDİR, NERELİ?

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır.

Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur.

ÇABİ HAN'IN TÜRK EŞİ KİM?

Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, Fizyoterapist Gülce Elibol ile evlidir. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır.



