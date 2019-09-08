Charles Leclerc'ten ikinci zafer

Formula 1'de sezonun 14. mücadelesi, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.
Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, "pole" pozisyonundan başladığı yarışta bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak üst üste ikinci zaferini yaşadı. Ferrari'yi 2010'dan sonra İtalya'daki ilk zaferine taşıyan 21 yaşındaki Leclerc, kariyerinin de ikinci yarış galibiyetini elde etmiş oldu.
Yarışta Mercedes pilotları Fin Valtteri Bottas 0.8 saniye fark ile ikinci, Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise liderin 35.1 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si, 22 Eylül'de yapılacak.
Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:
İLK 10
PİLOTLAR KLASMANI
TAKIMLAR KLASMANI
İzlanda evinde çok rahat
Kane, Bulgaristan'ı dağıttı
Beşiktaş'tan 3 gollü prova
Düelloda kazanan Bolu
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