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Charles Leclerc'ten ikinci zafer

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı İtalya Grand Prix'sini, Ferrari'nin Monakolu genç pilotu Charles Leclerc kazandı. Ferrari'yi 2010'dan sonra İtalya'daki ilk zaferine taşıyan 21 yaşındaki Leclerc, kariyerinin de ikinci yarış galibiyetini elde etmiş oldu.

Charles Leclerc'ten ikinci zafer

Formula 1'de sezonun 14. mücadelesi, İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 793 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, "pole" pozisyonundan başladığı yarışta bitiş çizgisine rakiplerinin önünde ulaşarak üst üste ikinci zaferini yaşadı. Ferrari'yi 2010'dan sonra İtalya'daki ilk zaferine taşıyan 21 yaşındaki Leclerc, kariyerinin de ikinci yarış galibiyetini elde etmiş oldu.

Yarışta Mercedes pilotları Fin Valtteri Bottas 0.8 saniye fark ile ikinci, Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise liderin 35.1 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Sezonun 15. yarışı Singapur Grand Prix'si, 22 Eylül'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İLK 10

  1. Charles Leclerc (Ferrari)
  2. Valtteri Bottas (Mercedes)
  3. Lewis Hamilton (Mercedes)
  4. Daniel Ricciardo (Renault)
  5. Nico Hulkeberg (Renault)
  6. Alexander Albon (Red Bull-Honda)
  7. Sergio Perez (Racing Point)
  8. Max Verstappen (Red Bull-Honda)
  9. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari)
  10. Lando Norris (McLaren-Renault)

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 284 puan
  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 221
  3. Max Verstappen (Hollanda): 185
  4. Charles Leclerc (Monaco): 182
  5. Sebastian Vettel (Almanya): 169

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 505 puan
  2. Ferrari: 351
  3. Red Bull: 266
  4. McLaren: 83
  5. Renault: 65
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Anahtar Kelimeler:
Charles Leclerc formula 1

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