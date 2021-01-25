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Charles Sobhraj’ı anlatan 'The Serpent' dizisinde İlker Kaleli sahneleri olay oldu

25.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Charles Sobhraj’ı anlatan 'The Serpent' dizisinde İlker Kaleli sahneleri olay oldu

Seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını anlatan The Serpent dizisi İngiltere’de BBC One’da yayınlanmaya başladı. Dizide İlker Kaleli'de başarılı oyunculuğu ve değişimiyle dikkat çekti.

İlker Kaleli BBC dizisine damga vurdu. İlker Kaleli’nin “The Serpent”taki merakla beklenen sahneleri; dizinin İngiltere’de BBC One’da yayınlanmaya başlamasıyla ortaya çıktı.

1970’li yıllarda, Asya seyahatine giden Batılı hippileri hedef alan seri katil Charles Sobhraj’ın hayatını konu alan dizide İlker Kaleli de rol alıyor.

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Kaleli, 70’lere özgü kıyafeti, tespih kolyesi ve uzun saçlarıyla dizinin özellikle ikinci bölümüne damgasını vurdu.

THE SERPENT DİZİSİ KONUSU

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Tom Shankland’ın yönettiği Toby Finlay ve Richard Warlow’un yazdığı Tahar Rahim, Jenna Coleman ve Ellie Bamber’ın rol aldığı dizi İngiltere ve İrlanda’da BBC One’da yayınlandıktan sonra dijital platformda gösterilecek.

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Sekiz bölümlük “The Serpent”, en az 20 kişiyi öldürdüğü düşünülen Sobhraj’ın hayatına ışık tutuyor.

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İlker Kaleli’nin Charles Sobhraj’ın sevgilisini canlandıran Jenna Coleman’la dans sahneleri dikkat çekti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
olmadı bu ayrılık albayım ????????

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