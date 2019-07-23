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Charlie Chaplin’in filmi orkestra ile şenlendi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 23.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

Sinemanın unutulmaz ismi Charlie Chaplin’in Yumurcak (The Kid) filmi, Türkiye’de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterildi.

Charlie Chaplin’in filmi orkestra ile şenlendi

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’ün ilk uluslararası festivali, "KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali'ni hayata geçirdi. KADFEST kapsamında düzenlenen “Yıldızlar Altında Sinema Haftası”nda Kadıköy Belediyesi Sinematek/ Sinema Evi, Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi. Sinemanın unutulmaz ismi Charlie Chaplin’in Yumurcak (The Kid) filmi, Türkiye’de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterildi. Chaplin’in bestesi, Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası tarafından çalındı. Bu unutulmaz geceye katılmak isteyenler erken saatte gelerek sandalyeleri doldurdu, piknik sandalyelerini sıraladı. Bazıları ise çimenlere oturdu. 7’sinden 77’sine yüzlerce kişi alanı doldurdu.

Alanı dolduran vatandaşlar film başlamadan önce verilen müzik şöleni eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi, bazı vatandaşlar ise sohbet ederek filmin başlamasını bekledi. Sanatseverler daha sonra sessizliğe bürünen havada Yumurcak filminin tadını çıkardı.

“ESKİ FİLMLERİN GÖSTERİME GİRMİŞ OLMASI ÇOK GÜZEL”

Açık havada sinema izlediği için çok keyifli olduğunu belirten Ahmet Akgün, “Açık havada sinema çok güzel bir şey bence devamı gelir inşallah önümüzdeki senelerde de hem de eski filmlerin gösterime girmiş olması çok güzel. Daha önce izlemiş olduğumuz filmleri tekrardan açık havada izliyoruz. Keyfi gerçekten çok güzel. Açık hava sinemaları çocukluğumuzda vardı. Yazları oluyordu genelde kışın olmazdı. Bu etkinliklerle açık hava sinemalarının devamı geliyor” diye konuştu.

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Çok güzel bir ortamda bulunduklarını ifade eden Pınar Yılmaz ise, “Böyle bir sinemanın filarmoni orkestrasıyla birlikte sunulması bizi çok heyecanlandırdı. Etraf cıvıl cıvıl. Başlama saatine yakın geldik ama öncesinde de insanları gördük, herkes çok mutluydu” şeklinde konuştu.

‘7 GECE BOYUNCA 7 ÜLKEDEN FİLM’

Kalamış Parkı’nda 22-28 Temmuz tarihleri arasında Yıldızlar Altında Sinema Haftası için kurulacak dev perdede 7 gece boyunca 7 ülkeden 7 filmin gösterimi yapılacak. Her akşam 21.00’de başlayacak olan gösterimlerde İtalya’dan Giuseppe Tornatore’nin Cennet Sineması, Arjantin’den Fernando Solanas’ın Tangolar ve Gardel’in Sürgünü, Fransa’dan Jacques Demy’nin Cherbourg Şemsiyeleri, Çin’den Wong Kar-Wai’nin Aşk Zamanı, Tunus’tan Selma Baccar’ın Kadınlar Koğuşu ve Türkiye’den Başar Sabuncu’nun Zengin Mutfağı filmleri izleyicilerle buluşacak.

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Charlie Chaplin Kadıköy Belediyesi KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali the kid

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