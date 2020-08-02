Charlize Theron: Bir erkeğe ihtiyacım yok

44 yaşındaki Charlize Theron, katıldığı bir programda tek sevgilisinin kendisi olduğunu açıkladı. Theron, kızının kendisine bir ilişki bulması konusunda ısrarcı olduğundan bahsetti.

Charlize Theron, konuyla ilgili şunları söyledi:

Şu anda hayatımdan gayet memnunum. Bir erkeğe ihtiyacım yok. Bu nedenle ona kendi kendimle çıktığımı söyledim.

August ve Jackson adında çocukları olan Amerikalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde çocuk sahibi olmanın kendisini yorduğunu itiraf etmişti. Theron, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Bazı meslektaşlarım nasıl oluyor da sette canlandırdıkları karakterden çıkamıyorlar, anlamıyorum. Gerçekten yorucu olmalı. Bu konuda ben çok tembelim. Yetiştirmem gereken iki evladım ve bakmam gereken köpeklerim var.



