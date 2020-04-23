Charlize Theron'dan 1 milyon dolar bağış

Son olarak Oscar'lı oyuncu Charlize Theron koronavirüsle mücadeleye destek olmak için 1 milyon dolar bağışladı.

Charlize Theron, corona virüsle mücadeleye destek olmak için 1 milyon dolar bağışladı. 44 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncunun, kendisinin kurduğu The Charlize Theron Africa Outreach Project adlı kuruluş ile ortakları CARE ve Entertainment Industry Foundation aracılığıyla yaptığı bağışın yarısı aile içi şiddetle mücadele eden kuruluşlara, diğer yarısı da annelerin annelik bakım deneyimlerini değerlendirmelerine olanak tanıyan, annelerden annelere destek ulaştırmayı sağlayan Together for Her adlı kuruluşa ulaştırıldı.



