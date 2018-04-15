Charlize Theron: Kariyerimi güzel olmak üzerine kurmadım

Charlize Theron, Elle dergisinin mayıs sayısına kapak oldu. 42 yaşındaki oyuncu evlat edindiği çocukları, anneliği, yeni filmi ve kariyeri hakkında konuştu.

İşte Güney Afrikalı yıldız Charlize Theron'un açıklamalarından satır başları:

"'Tully' filmi için çok fazla kilo aldım. Ayn şeyi 'Monster' filmi için de yapmıştım ama o zamanlar daha gençtim ve aldığım kiloları kolayca verdim. Şimdi ise çok zorlanıyorum."

Kariyerimi sadece güzel bir kadın olarak ya da birinin kız arkadaşı olarak anılmak üzerine kurmadım. İnsanların karşısına hep farklı rollerle çıktım, hep daha fazlasını yapmak istedim, tıpkı 'Sarışın Bomba' filmim gibi.

Kendi çocuklarımı doğurmadığım için bir şey kaçırmış gibi hissetmiyorum. Çocukluğumda bile anneme hep 'Yetimhanelere gidelim ve bana bir kardeş alalım' derdim.

Ailesi olmayan çok fazla çocuk olduğunun uzun yıllardır farkındaydım. Bence, evlat edinmek benim hayatımın bir parçası olmalıydı, oldu da.

Anne olmak bana bakış açımı değiştirmeyi öğretti. 20'li yaşlarımda bir çocuk sahibi olmak korkunç bir fikir gibi geliyordu. 30'larıma geldiğimde ise çok hazırdım. Şimdi ise anne olmamayı dilediğim bir gün bile yok."