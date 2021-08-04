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Charlize Theron kızlarıyla tekneden denize atladı

04.08.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood yıldızı Charlize Theron, iki kızıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Sıcaktan bunalan Oscar ödüllü 45 yaşındaki oyuncu, çocuklarıyla teknenin güvertesinden kendini serin sulara bıraktı.

Gözlerden uzakta bir hayat yaşamayı tercih eden Charlize Theron, nadir sosyal medya paylaşımlarından biriyle magazin gündemine geldi. Ünlü oyuncu, çocuklarıyla birlikte yatın güvertesinden denize atladığı anlarda çekilen videoyu Instagram hesabından yayınladı.

BEĞENİ YAĞMURU

Yatın üst güvertesinde kızları kızları 9 yaşındaki Jackson ve 5 yaşındaki August ile el ele tutuşan Charlize Theron, ardından metrelerce yükseklikten mavi sulara atlarken görülüyor.

Paylaşımlarında nerede tatil yaptıklarını belirtmeyen oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden iki milyondan fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

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Charlize Theron Instagram
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