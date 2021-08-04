Charlize Theron kızlarıyla tekneden denize atladı

Gözlerden uzakta bir hayat yaşamayı tercih eden Charlize Theron, nadir sosyal medya paylaşımlarından biriyle magazin gündemine geldi. Ünlü oyuncu, çocuklarıyla birlikte yatın güvertesinden denize atladığı anlarda çekilen videoyu Instagram hesabından yayınladı.

BEĞENİ YAĞMURU

Yatın üst güvertesinde kızları kızları 9 yaşındaki Jackson ve 5 yaşındaki August ile el ele tutuşan Charlize Theron, ardından metrelerce yükseklikten mavi sulara atlarken görülüyor.

Paylaşımlarında nerede tatil yaptıklarını belirtmeyen oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden iki milyondan fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

