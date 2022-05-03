Chedjou, futbolu bıraktı

İSTANBUL (AA) - 36 yaşındaki Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou, futbolu bıraktığını açıkladı.
Chedjou, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''tüm takım arkadaşlarım, teknik direktörlerim ve dünyanın her yerinde beni destekleyenler sevginiz için teşekkürler, benden bu kadar. " notunu aktardı.
Chedjou, Fransa'da Lille ve Amiens ile Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve son olarak Adana Demirspor formaları giymişti.
Kamerunlu futbolcu, milli takım forması altında 49 maça çıktı ve 1 gol attı.
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