Chelsea 2 - 2 Manchester United

Premier Lig'de 9. haftanın maçında Chelsea sahasında Manchester United ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Chelsea,

dakikada Antonio Rüdiger'in golü ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede toparlanan Manchester United, 55 ve 73. dakikalarda Anthony Martial'in golleriyle deplasmanda 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 7 dakika uzayan karşılaşmanın son anlarında sahneye Ross Barkley çıktı ve 90+6'da attığı golle Chelsea'ye 2-2'lik beraberliği getiren isim oldu.

Bu beraberlik sonrası Chelsea'nin puanı 21'e, Manchester United'ın puanı ise 14'e çıktı.

MOURINHO ÇILGINA DÖNDÜ

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea'nin son dakikada gelen golü sonrası saha kenarında adeta çıldırdı.

Chelsea yardımcı antrenörü Marco Ianni, sevincini Portekizli çalıştırıcının önünde abartılı bir şekilde yaşayınca Mourinho oturduğu yerden fırladı ve Ianni'nin üzerine yürüdü. Son derece sinirli olan Mourinho'yu araya girenler güçlükle sakinleştirdi.

