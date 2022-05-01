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Chelsea, Everton'a 1-0 yenildi

01.05.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea, Everton'a 1-0 yenildi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Everton'a karşı deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Ligin 35. haftasında, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Chelsea ile ligde kalmak için yarışan Everton'un karşılaştığı maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Düşme hattından çıkmak isteyen Everton, mücadelenin ikinci yarısının başında 46. dakikada Richarlison'un golüyle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Chelsea 66 puanla üçüncü sırada, Everton ise 32 puanla 20 takımlı ligde 18. sırada düşme potasında bulunuyor.

Günün diğer maçında ise Tottenham Hotspur, Leicester City'yi 3-1 yendi. Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca görev aldı.

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