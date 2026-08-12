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Samsunspor, Gabriele Guarino ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İtalya Serie B ekiplerinden Empoli forması giyen Gabriele Guarino ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor, Gabriele Guarino ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Cevdet Berker İşleyen

Kırmızı-beyazlı ekip, İtalya Serie B ekiplerinden Empoli forması giyen 22 yaşındaki stoper Gabriele Guarino ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni, Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım’ın holding binasında gerçekleşti.

Transferin ardından açıklamada bulunan başkan Yüksel Yıldırım, “Büyük Samsunspor taraftarı, sizlere verdiğimiz sözleri tek tek tutmaya devam ediyoruz. Transfer bombalarımız patlamaya devam ediyor. İtalya’nın gelecek vadeden savunmacılarından Gabriele Guarino’yu kadromuza kattık. Gabriele Guarino transferinin Samsunsporumuza hayırlı olmasını diliyor; kırmızı-beyazlı formamız altında kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. 22 yaşında ve 1,93 metre boyundaki sağ stoper Gabriele Guarino, futbol kariyerine Empoli altyapısında başladı. Kariyerinde Modena ve Carrarese formalarını kiralık olarak giyen genç savunmacı, 2025-2026 sezonunda İtalya Serie B’de 37 resmi karşılaşmada görev alarak 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Guarino, aynı zamanda İtalya U21 Millî Takımı formasını da düzenli olarak giyiyor. Güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği, geriden oyun kurma becerisi ve savunmadaki lider özellikleriyle öne çıkan Gabriele Guarino’nun, genç yaşına rağmen sahip olduğu tecrübe ve gelişim potansiyeliyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor
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