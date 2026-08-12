Fenerbahçe kasasını doldurdu! Lyon'u da elerse...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı toplamda 3-0'lık skorla geçerek play-off turuna yükseldi. Avusturya temsilcisini deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa'daki yolculuğunu sürdürürken önemli bir geliri de garantiledi.

4.3 MİLYON EURO GARANTİ

Sturm Graz engelini aşarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe, bu başarısıyla 4.3 milyon euroluk ödülü garantiledi. Sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Fransız ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin Lyon karşısında elenmesi durumunda 4.3 milyon euroluk ödül kulübün kasasına girecek. Böylece sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sportif başarının karşılığında önemli bir ekonomik kazanç da elde etmiş olacak.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG ETABI

Fenerbahçe'nin asıl hedefi ise Lyon'u da geçerek Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmak. Sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini elemesi halinde 4.3 milyon euro yerine 18.62 milyon euroluk ödülü kasasına koyacak.

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off eşleşmesinin ilk karşılaşması 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Groupama Stadyumu'nda yapılacak.