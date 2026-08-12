Fenerbahçe kasasını doldurdu! Lyon'u da elerse...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı toplamda 3-0'lık skorla geçerek play-off turuna yükseldi. Avusturya temsilcisini deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Avrupa'daki yolculuğunu sürdürürken önemli bir geliri de garantiledi.
Sturm Graz engelini aşarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe, bu başarısıyla 4.3 milyon euroluk ödülü garantiledi. Sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Fransız ekibi Lyon ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin Lyon karşısında elenmesi durumunda 4.3 milyon euroluk ödül kulübün kasasına girecek. Böylece sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği sportif başarının karşılığında önemli bir ekonomik kazanç da elde etmiş olacak.
Fenerbahçe'nin asıl hedefi ise Lyon'u da geçerek Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalmak. Sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisini elemesi halinde 4.3 milyon euro yerine 18.62 milyon euroluk ödülü kasasına koyacak.
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off eşleşmesinin ilk karşılaşması 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Groupama Stadyumu'nda yapılacak.
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