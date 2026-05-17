Chelsea, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'nun getirildiğini resmen açıkladı!

Cevdet Berker İşleyen

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada genç çalıştırıcı 4 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi. Söz konusu sözleşme ile 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Xabi Alonso, Chelsea'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ALONSO'DAN İLK AÇIKLAMA

Alonso, "Chelsea dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve bu büyük kulübün teknik direktörü olmak beni son derece gururlandırıyor. Sahiplik grubu ve sportif yönetimle yaptığımız görüşmelerde aynı hedefleri paylaştığımızı gördüm. Sürekli en üst seviyede mücadele eden ve kupalar için savaşan bir takım kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam ayrıca, "Kadromuzda büyük bir yetenek var ve kulübün çok büyük bir potansiyeli bulunuyor. Bu takıma liderlik etmek benim için büyük bir onur olacak. Şimdi odak noktamız çok çalışmak, doğru kültürü oluşturmak ve kupalar kazanmak." sözlerini kullandı.

REAL MADRID KARİYERİ

Real Madrid'in başında 34 resmi maça çıkan Xabi Alonso bu karşılaşmalarda 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken maç başına 2.24 puan ortalaması yakaladı.

