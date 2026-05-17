Fatih Terim'in yeni adresi Aziz Yıldırım'a bağlı! Çok konuşulacak hamle

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktör konusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. 6-7 Haziran’da yapılacak seçim öncesinde Aziz Yıldırım ile Hakan Safi çalışmalarını sürdürürken, sarı-lacivertli kulüpte yeniden Jorge Jesus sesleri yükselmeye başladı.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’ın başında bulunan Jorge Jesus’un sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Daha önce 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştıran deneyimli teknik adamın yeniden sarı-lacivertli kulübün gündemine geldiği belirtildi.

AZİZ YILDIRIM’IN LİSTESİNDE İLK SIRALARDA

Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım’ın, Portekizli teknik adamı takımın başına getirmek istediği iddia edildi. Taraftarın oynattığı hücum futboluyla hafızasında yer eden Jesus’un da kariyer planlamasında önemli hedefler bulunduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE İHTİMALİNE SICAK YAKLAŞIYOR

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Portekiz Milli Takımı seçeneğinin gerçekleşmemesi halinde Jorge Jesus’un yeniden Fenerbahçe’ye dönmeye olumlu baktığı belirtildi. Deneyimli hocanın, sarı-lacivertli kulüpte yarım kaldığını düşündüğü hikâyeyi tamamlamak istediği öne sürüldü.

AYRILIK MADDESİ TALEBİ

Tecrübeli teknik adamın olası bir Fenerbahçe anlaşmasında sözleşmesine özel bir madde ekletmek istediği öğrenildi. İddiaya göre Jesus, Portekiz Milli Takımı’ndan teklif gelmesi halinde görevinden ayrılmasına imkân sağlayacak bir çıkış maddesi talep ediyor.

'YERİNE FATİH TERİM'

Öte yandan gazeteci Ersin Düzen de bu konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Düzen: "Al-Nassr Fatih Terim'in kapısını çalabilir. Belki de bir teklif yapmıştır ya da yapmak üzeredir. Hocama yeniden bir Arabistan yolları gözükebilir. Jesus'un Al-Nassr ile sözleşmesi bitiyor. Suudi Arabistan tarafından aldığım bir bilgi. Fatih Terim adaylar arasında." ifadelerini kullandı.