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Chelsea, Villareal'i penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

03.09.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villareal ile karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupası maçında penaltılar sonucunda gülen taraf oldu ve kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

Chelsea, Villareal'i penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villareal ile karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupası maçında penaltılar sonucunda gülen taraf oldu ve kupayı ikinci kez müzesine götürdü.

İngiltere temsilcisi 1998'in ardından ikinci kez Süper Kupa sevinci yaşadı. Chelsea, 2012, 2013 ve 2019 yıllarında da kupa finalinde mağlup olmuştu. Villareal ise ilk kez bir Süper Kupa finali heyecanı yaşadı.

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan maçın 27. dakikasında Londra takımı Chelsea, Hakim Ziyech'in golüyle 1-0 öne geçti.

İspanya ekibi Villareal ise Gerard Moreno ile 73. dakikada beraberliği sağladı.

90 dakikası bu skorla biten maç, uzatmalara gitti. İki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Chelsea

Penaltı atışlarında Chelsea kurduğu 6-5'lik üstünlükle kupayı kaldıran taraf oldu.

Chelsea adına Havertz penaltıyı gole çeviremezken, Azpilicueta, Alonso, Mount, Jorginho, Pulisic ve Rüdiger topu filelerle buluşturmayı başardı.

Villarreal'de ise Mandi ve Albiol penaltıdan yararlanamadı. Gerard Moreno, Estupinan, Gomez, Raba, Foyt ise penaltılarda ağları havalandırdı.

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