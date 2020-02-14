Chelseali yıldızdan flaş itiraf! "Mourinho, bana 'çöp' dedi!"

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin stoperi Kurt Zouma, şu anda Tottenham'da görev yapan eski teknik direktörü Jose Murinho ile arasında yaşanan bir diyaloğu anlattı.

"MOURINHO BANA 'ÇÖP GİBİYDİN' DEDİ"

Oynadıkları bir maçın ardından Mourinho ile arasında geçen diyaloğu da anlatan Kurt Zouma, "Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum, 3-1 yenildik. Ertesi gün Mourinho beni yakaladı, ofisine götürdü ve iyi olup olmadığımı sordu. 'Evet' dedim, 'Emin misin?' dedi. Yine evet dedim, sonra bana, 'Bu hafta sonu çöptün' dedi. O an şok olmuştum ancak hemen sahada cevap vermek istememi sağlamıştı. Bu sözü beni incitmişti, etkilemişti ama ona gerçekten cevap verebileceğimi göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERE ÖNEM VERİR"

Mourinho'nun genç oyunculara önem verdiğini söyleyen Zouma, "O, zaferi seven birisi. Bunu başarmak için mümkün olan tüm araçları kullanır. Buraya 19 yaşımda geldim ve o beni oynattı. Şanslar buldum ve maçlarımı oynadım. Dİğer insanların ne düşündüğünü bilmiyorum, hepimizin farklı görüşleri var ama ben, Mourinho'nun genç oyunculara şans vermediğini düşünmüyorum." diye konuştu.



