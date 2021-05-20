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Chiaka Ogbogu VakıfBank'ta

20.05.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank Spor Kulübü, ABD Kadın Voleybol Milli Takım orta oyuncusu Chiaka Ogbogu’yu kadrosuna kattı. 26 yaşında ve 1.88 cm boyunda olan Ogbogu yeni sezonda sarı-siyahlı formayı giyecek.

Chiaka Ogbogu VakıfBank'ta

2020-2021 sezonunu Sultanlar Ligi ve Kupa Voley’de şampiyon, CEV Şampiyonlar Ligi’nde ise gümüş madalyayla tamamlayan VakıfBank Spor Kulübü, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Eczacıbaşı’da forma giyen 26 yaşındaki ABD’li oyuncu Chiaka Ogbogu, VakıfBank ile sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlı ekibin 1.88 cm boyundaki yeni transferi Ogbogu, orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor.

VAKIFBANK YENİ TRANSFERİ CHİAKA OGBOGU'NUN KARİYER ÖZETİ

15 Nisan 1995 tarihinde ABD’nin New Jersey kentinde dünyaya gelen Chiaka Ogbogu, voleybola Amerikan Kolej Ligi ekiplerinden Texas Üniversitesi’nde başlarken, profesyonel kariyerine ise II Bisonte Firenze’de başladı.

Sırasıyla Chemik Police, Imoco Conegliano ve Eczacıbaşı’da forma giyen ABD’li oyuncu, Chemik Police ile 2018-2019 sezonunda Polonya Kupası şampiyonluğu, Imoco Conegliano ile 2019 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 2019-2020 İtalya Kupası şampiyonluğu ve 2020’de Eczacıbaşı ile Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Ogbogu, ABD Milli Takımı formasıyla ise 2018 Pan-American Kupası şampiyonluğu, 2018 ve 2019’da FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu, 2019 NORCECA Kıta Şampiyonası ikinciliği ve 2019 FIVB Dünya Kupası ikinciliği kazandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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VakıfBank
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