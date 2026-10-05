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Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi!

Süper Lig hakemi Yasin Kol, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kol’un hukuki durumu, hakimlikte yapılacak değerlendirmenin ardından belli olacak.

Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi!
Cevdet Berker İşleyen

Hakem Yasin Kol, yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol’un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kol, daha sonra savcılıkta ifade verdi.

Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi! 1

'ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİ'

Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi! 2

Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakem Yasin Kol, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Kol hakkında “şike ve teşvik primi” suçundan tutuklama talep edildi.

GÖKTUĞ HAZAR EREL DE SEVK EDİLDİ

Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi! 3

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in de emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı.

Erel, “resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

HAKİMLİK KARARI BEKLENİYOR

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel’in tutuklanıp tutuklanmayacağı, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.

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