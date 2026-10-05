Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi!

Hakem Yasin Kol, yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yasin Kol’un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kol, daha sonra savcılıkta ifade verdi.
Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakem Yasin Kol, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Kol hakkında “şike ve teşvik primi” suçundan tutuklama talep edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in de emniyet ve savcılık işlemleri tamamlandı.
Erel, “resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel’in tutuklanıp tutuklanmayacağı, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacak.
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