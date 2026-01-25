SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba

Chicago Bulls, Derrick Rose’un formasını emekliye ayırdı

NBA Doğu Konferansı takımlarından Chicago Bulls, eski basketbolcu Derrick Rose’un 1 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Chicago Bulls, Derrick Rose’un formasını emekliye ayırdı
Emre Şen

NBA ekiplerinden Chicago Bulls, eski basketbolcu Derrick Rose’u onurlandırdı ve 1 numaralı formasını emekliye ayırma kararı aldı. Chicago Bulls ile Boston Celtics arasında United Center’da oynanan müsabakada Rose için tören düzenlendi ve 1 numaralı forması salona yerleştirildi.

Böylece Derrick Rose, Chicago Bulls tarihinde Jerry Sloan (4 numara), Bob Love (10 numara), Michael Jordan (23 numara) ve Scottie Pippen’ın (33 numara) ardından forması emekli edilen 5. basketbolcu oldu.

2008 NBA draftında Bulls tarafından ilk sıradan seçilen Rose, burada 2016 yılına kadar forma giyerken, çıktığı 406 normal sezon maçında 19.7 sayı, 3.7 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Derrick Rose, NBA’de 2010, 2011 ve 2012 yılları olmak üzere 3 kez All-Star seçilirken, 2011 yılında da sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan en genç basketbolcu oldu.

Rose kariyerinde Chicago Bulls dışında New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies’ta da forma giydi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eyüpspor ile Beşiktaş 4. randevudaEyüpspor ile Beşiktaş 4. randevuda
ABD'li tırmanıcı Alex Honnold, "Taipei 101" gökdeleninin tepesine ipsiz çıktıABD'li tırmanıcı Alex Honnold, "Taipei 101" gökdeleninin tepesine ipsiz çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
NBA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

Düğünlerdeki bir gelenek tarih oluyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.